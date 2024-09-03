Хорошую динамику кыргызско-российских отношений отметил Акылбек Жапаров

Глава кабинета министров Кыргызстана Акылбек Жапаров встретился с заместителем председателя Государственной думы России Борисом Чернышовым и депутатом Госдумы Аленой Аршиновой.

По данным пресс-службы кабмина, он отметил хорошую динамику кыргызско-российских отношений, подчеркнув, что Российская Федерация является надежным и ключевым партнером по вопросам региональной безопасности, торгово-экономического и культурного развития.

Акылбек Жапаров поблагодарил российскую некоммерческую организацию «Евразия» за инициативу предоставить 50 школьных автобусов для детей Кыргызстана в виде гранта.

По словам главы кабмина, в последние годы в Кыргызстане совместно с Россией начата реализация масштабных и исторических проектов — строительство девяти общеобразовательных учреждений, кампуса Кыргызско-Российского Славянского университета, филиала МГУ в Караколе, запуск программы «Российский учитель за рубежом», также увеличивается квота бюджетных мест в высших учебных заведениях России для студентов.

Борис Чернышов отметил важность реализации ранее достигнутых договоренностей между руководителями двух стран, дальнейшего развития и укрепления двусторонних отношений.

Состоялось подписание соглашения между кабмином КР и АНО «Евразия» о взаимодействии по сохранению и укреплению традиционных ценностей на Евразийском пространстве.

Стороны запустят совместные программы в гуманитарной и культурной сферах, включая проекты по сохранению традиций народов, языков, развитию здравоохранения, науки, образования, информации и массовых коммуникаций, спорту, туризму и работе с молодежью.