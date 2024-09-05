Россия готова к переговорам по Украине на основе стамбульских соглашений

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, но на основе договоренностей, достигнутых в Стамбуле в 2022 году. Об этом сообщил «Интерфакс».

«Готовы ли мы с ними вести переговоры? Мы никогда не отказывались от этого. Но не на основе каких-то эфемерных требований, а на основе тех документов, которые были согласованы и фактически парафированы в Стамбуле», — сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ во Владивостоке.

По его словам, тогда практически все параметры возможного мирного соглашения с представителями правительства в Киеве были достигнуты, но потом в процесс вмешалась Великобритания и украинские власти «пошли по другому пути».

Владимиру Путину задали вопрос, какая страна могла бы стать посредником в возможных переговорах России и Украины.

«Мы с уважением относимся к нашим друзьям, партнерам которые искренне заинтересованы в решении всех вопросов, связанных с этим конфликтом. Это, прежде всего, Китайская Народная Республика, Бразилия, Индия. Я в постоянном контакте с нашими коллегами по этому вопросу. И у меня нет сомнений в том, что руководители этих стран искренне стремятся к тому, чтобы помочь разобраться во всех деталях этого сложного процесса», — ответил он.