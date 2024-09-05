Возвращать ли статус экс-президента Акаеву? Мнения депутатов Жогорку Кенеша

Сегодня стало известно о том, что беглый президент Аскар Акаев направил в Жогорку Кенеш письмо с просьбой восстановить его статус экс-президента. Журналист 24.kg опросила депутатов по этому поводу. Как оказалось, вопрос в Жогорку Кенеше могут решить без вынесения на заседание парламента, то есть тайно.

Чолпон Султанбекова, председатель комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша, член фракции «Ишеним»:

— Я получила письмо утром. У меня пока своего мнения нет. Вы знаете, Жогорку Кенеш — это коллегиальный орган, поэтому решать будем вместе с депутатами. Сейчас будут консультации со всеми фракциями, будем решать, выносить ли вопрос на повестку дня или нет, будем создавать депутатскую комиссию или нет. В результате переговоров и консультаций будет известно.

Медербек Саккараев, член фракции «Ата Журт»:

— Этот вопрос будет рассматривать высшее руководство страны. Народ, не знаю, как отнесется к этому. Но надо учитывать, что он внес какой-то вклад в развитие страны. Вы же знаете, Аскар Акаевич много чего сделал. А за или против я буду голосовать, пока не обдумывал, так как от вас услышал про это письмо.

Исхак Масалиев, лидер фракции «Бутун, Кыргызстан»:

— Вообще-то у нас закон не регламентирует, кто оформляет статус экс-президента. Просто следующий президент присваивает предыдущему такой статус. Алмазбек Атамбаев признал экс-президентом Розу Отунбаеву, Жээнбеков — Атамбаева, Жапаров — Жээнбекова. То что Аскар Акаев бежал в 2005 году, означает, что он в полном объеме не обладает статусом экс-президента. Поскольку все изменения, касающиеся данного статуса, приняты в 2023 году и на предыдущие сроки они не распространяются.

То есть, если Садыр Нургожоевич захочет, он может приказом или распоряжением дать ему такой статус. Речь о присвоении статуса, пенсионном обеспечении и некотором социальном обслуживании, как медицинское, транспортное, проживание в госрезиденции. Но я категорически против. Я не могу его простить за развал Кыргызской советской социалистической республики, за полный развал экономики, за то, что миллион с лишним людей именно из-за его политики оказались за рубежом. И кровь шестерых погибших аксыйцев на его совести.

Марлен Маматалиев, член фракции «Ынтымак»:

— Я еще не читал его доводы, но считаю, что как руководитель он не достаточно сделал для страны. Все понимаю, развал Союза и прочее, но другие страны смогли же взять правильный курс и сегодня впереди нас. Мы только сегодня уничтожаем коррупцию и бандитизм, который взял хороший старт при его правлении. Миллионы семей голодающих, миграция, коррупция, бандитизм — все это в миг нельзя забыть. Пока лично я не готов принять такое. Один «Кумтор» чего стоит. Пусть сначала для народа сделает что-то существенное. К примеру, в семи областях откроет хотя бы по два завода.

Нилуфар Алимжанова, член фракции «Альянс»:

— Я считаю, что нет необходимости возвращать ему статус экс-президента, так как это повлечет большие расходы из бюджета. А это деньги народа.

Кубаныбек Самаков, одномандатник, депутатская группа «Элдик»:

— Я только сегодня узнал о его обращении. Если рассматривать вопрос с правовой стороны, Аскар Акаев имеет полное право на возврат статуса экс-президента, потому что, насколько я знаю, все уголовные дела, которые были возбуждены в свое время, полностью прекращены за истечением срока давности. И в этом вопросе надо дать именно юридическую оценку. Если юридически можно, то препятствий я не вижу в возврате статуса. А что касается моральной стороны, я не знаю. Должна быть ответственность перед народом, но с юридической точки зрения Аскар Акаев имеет полное право вернуть себе такой статус.

Дастан Бекешев, одномандатник, член комитета по бюджету, экономической и фискальной политике:

Я категорически против предоставления статуса экс-президента Аскару Акаеву. Да, в отношении него сняты различные претензии уголовного характера, но это не снимает ответственности за то, что наша страна очень сильно скатилась в бедность. В период его правления его семья много натворила и наворовала, это было известно. Происходила приватизация, причем приватизация абсолютно несправедливая. И сейчас мы читаем про те земли, которые возвращают в госсобственность. На самом деле, просто нынешняя власть находит те ошибки, которые были совершены в период правления Аскара Акаева и возвращают неправильно отданные земли и объекты.

Аскар Акаев, может, не он сам, но его семья нанесла огромнейший урон экономике, политике нашей страны. Очень много людей оказалось в бедности, несмотря на то, что он проводил демократические преображения. Именно он заложил семейно-клановое правление, и потом Бакиев это продолжил. И сейчас у нас с каждым новым президентом появляются страхи, что может снова возродиться семейно-клановое правление.

Ну и это фундамент для других бывших наших президентов, чтобы попросить статус экс-президента. А также экономические дополнительные расходы для нашего бюджета, это значит, что мы должны предоставить жилье в резиденции. Это значит наделить его неприкосновенности и дать охрану за счет государства, наделить его пенсией за счет государства, а это тоже немаленькие деньги.