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Власть

Президент провел совещание по законопроекту о религиозных организациях

На рассмотрение Жогорку Кенеша будет представлена согласованная новая редакция проекта закона «О свободе вероисповедания и религиозных организациях». Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, сегодня, 5 сентября, Садыр Жапаров провел совещание, посвященное новой редакции законопроекта «О свободе вероисповедания и религиозных организациях». В нем также приняли участие, госсекретарь Суйунбек Касмамбетов, глава ГКНБ Камчыбек Ташиев, зампредседателя кабмина Эдиль Байсалов, депутаты Жогорку Кенеша, представители Генпрокуратуры, МВД, Госкомиссии по делам религий, Духовного управления мусульман Кыргызстана, эксперты, а также члены Совета улемов и известные религиозные деятели.

В ходе совещания участники обсудили законопроект и выразили свои мнения.

Садыр Жапаров отметил, что при разработке данного законопроекта необходимо учитывать интересы всех слоев общества, и призвал известных улемов активно вносить предложения по документу, вынесенному на общественное обсуждение.

Вместе с тем президент акцентировал внимание на важности обеспечения безопасности государства и граждан, а также подчеркнул необходимость работы религиозных деятелей в духе единства, избегая разобщенности.



По итогам совещания с учетом мнений всех сторон согласованный вариант законопроекта будет представлен на рассмотрение Жогорку Кенеша.
Ссылка: https://24.kg./vlast/304172/
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