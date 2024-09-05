Президент провел совещание по законопроекту о религиозных организациях

На рассмотрение Жогорку Кенеша будет представлена согласованная новая редакция проекта закона «О свободе вероисповедания и религиозных организациях». Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, сегодня, 5 сентября, Садыр Жапаров провел совещание, посвященное новой редакции законопроекта «О свободе вероисповедания и религиозных организациях». В нем также приняли участие, госсекретарь Суйунбек Касмамбетов, глава ГКНБ Камчыбек Ташиев, зампредседателя кабмина Эдиль Байсалов, депутаты Жогорку Кенеша, представители Генпрокуратуры, МВД, Госкомиссии по делам религий, Духовного управления мусульман Кыргызстана, эксперты, а также члены Совета улемов и известные религиозные деятели.

В ходе совещания участники обсудили законопроект и выразили свои мнения.



Садыр Жапаров отметил, что при разработке данного законопроекта необходимо учитывать интересы всех слоев общества, и призвал известных улемов активно вносить предложения по документу, вынесенному на общественное обсуждение.



Вместе с тем президент акцентировал внимание на важности обеспечения безопасности государства и граждан, а также подчеркнул необходимость работы религиозных деятелей в духе единства, избегая разобщенности.