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Власть

Акылбек Жапаров: Кабмин заинтересован в развитии отношений с Афганистаном

Состоялась встреча председателя кабинета министров Акылбека Жапарова с Временным Поверенным в делах Афганистана в Кыргызстане Нуруллой Амином.

Стороны обсудили и обменялись мнениями по разным направлениям дальнейшего двустороннего сотрудничества между КР и Афганистаном.

Акылбек Жапаров сообщил, что Кыргызстан заинтересован в развитии торгово-экономических отношений с Афганистаном, транспортных связей, совместной разработке месторождений полезных ископаемых Афганистана, сотрудничестве в сферах энергетики, промышленности и сельского хозяйства, активной работе над перспективными проектами.

Нурулла Амин поблагодарил за встречу и выразил надежду на дальнейшее партнерство.

Ранее стало известно, что КР исключила «Талибан» из списка экстремистских организаций, запрещенных в стране. При этом официальной информации об этом МИД не распространил.
Ссылка: https://24.kg./vlast/304221/
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