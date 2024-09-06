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Власть

Больнице кыргызско-турецкой дружбы присвоено имя Реджепа Тайипа Эрдогана

Бишкекской государственной больнице кыргызско-турецкой дружбы присвоено имя президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщила пресс-служба главы КР.

По ее данным, Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому в знак признания выдающегося вклада президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в укрепление и развитие кыргызско-турецких отношений его имя присвоено Бишкекской государственной больнице кыргызско-турецкой дружбы.

Сегодня лечебное учреждение является некоммерческой организацией, деятельность которой направлена на улучшение качества лечебно-диагностической работы и охраны здоровья граждан. С момента открытия больницы дружбы население страны получило доступ к высокотехнологичным видам медицинских услуг.

Структура медицинского центра включает в себя службу экстренной медицинской помощи, отделения анестезии, терапевтическое, гастроэнтерологии, общей хирургии, пульмонологии, сердечно-сосудистой хирургии, кардиологии, а также поликлинику и радиологическое отделение.

Помимо оказания медицинских услуг населению, больница также занимается научной деятельностью.
Ссылка: https://24.kg./vlast/304262/
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