Ограничить свободу перемещения мигрантов по России предлагает Госдума

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» во главе с ее лидером Сергеем Мироновым внесут пакет законопроектов, которыми, в частности, предлагается запретить получение вида на жительство или гражданства трудовыми мигрантами, привлекаемыми в рамках организованного набора, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

Как сообщили в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен 26 ноября на рассмотрение Госдумы.

«Представляется целесообразным, чтобы в основные принципы и элементы системы организованного набора были включены следующие предложения... Неквалифицированные инокультурные иностранные работники, привлекаемые в рамках организованного набора, не должны иметь права на получение ВНЖ (вида на жительство), а также гражданства Российской Федерации», — сказано в пояснительной записке к проекту.

«СРЗП настаивает на ограничении свободы перемещения мигрантов по России и по территории региона, в котором они работают. Проживать иностранные работники должны в специализированных закрытых трудовых поселках, а расходы по их созданию должны взять на себя работодатели», — сказал Сергей Миронов.

В сопроводительных документах также предлагают ограничить продолжительность пребывания мигранта в России сроком действия трудового договора, запретить въезд в страну членам семей, а также близким родственникам иностранных работников, привлекаемых в рамках организованного набора.