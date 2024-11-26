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Власть

Глава Верховного суда рассказал о коррупции в Совете по делам правосудия

Глава Верховного суда Медербек Сатыев посетил Совет по делам правосудия. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отметим, Совет по делам правосудия — это независимый коллегиальный орган. Его задачей является отбор кандидатов на вакантные должности судей Конституционного суда, Верховного суда и местных судов, их последующее представление для назначения.

На встрече Медербек Сатыев спросил у председателя совета Эльмиры Барыктабасовой, есть ли коррупция в коллегиальном органе. Та ответила, что нет.

«Мне поступила информация на каждого члена совета. Вы работаете над этим? Среди населения есть разговоры о том, что в судебной системе самым коррумпированным органом является Совет по делам правосудия. Вы знаете об этом?» — спросил Медербек Сатыев.

Эльмира Барыктабасова ответила утвердительно.

Для того, чтобы исключить коррупцию, необходимо цифровизировать отбор кандидатов на должности судей и создать резерв кадров, считают члены Совета по делам правосудия.

Ранее глава Верховного суда Медербек Сатыев посетил cудебный департамент и отчитал сотрудников за несоблюдение дресс-кода и опоздания.
Ссылка: https://24.kg./vlast/312237/
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