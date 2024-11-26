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Власть

Сталинки и хрущевки были рассчитаны на 50 лет. Нурдан Орунтаев о реновации

Построенные в СССР дома были рассчитаны на 50 — 70 лет. Об этом на пресс-конференции заявил глава Госстроя Нурдан Орунтаев.

По его словам, проект реновации пока «все на словах».

«Последние дома были введены в 1990-х годах. Прошло уже 30 лет. В Кыргызстане нет управляющего, который следил бы за качеством домов. Мы ограничиваемся только ТСЖ или домкомами. Эти дома приходят в непригодность», — заявил он.

Нурдан Орунтаев отметил, что государство не может рисковать жизнями людей, которые живут в домах без фундаментов.

«В сталинках, к примеру, нет фундамента, и если будут какие-то катаклизмы, то мы подвергаем риску жизни этих людей», — сказал глава Госстроя.
Ссылка: https://24.kg./vlast/312257/
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