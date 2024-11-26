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Власть

Глава Верховного суда раскритиковал госсимволику в Высшей школе правосудия

Высшей школе правосудия просят построить новое здание или провести реконструкцию старого. Об этом директор учреждения Анархан Базаралиева сообщила на встрече с главой Верховного суда Медербеком Сатыевым.

Высшая школа правосудия при ВС КР обучает судей, работников аппаратов судов и судебного департамента и повышает их квалификацию.

Во время посещения госучреждения Медербек Сатыев отметил необходимость проведения обучений онлайн, чтобы сэкономить бюджетные средства. Он подсчитал, что на трехдневное обучение 20 специалистов государство тратит около 400 тысяч сомов. Расходы предусмотрены на авиабилеты,  проживание. 

Кроме того, Медербек Сатыев сделал замечание директору за нестандартный герб в ее рабочем кабинете. Он отметил, что символ не соответствует изображению эталона государственной атрибутики. Глава ВС КР также остался недоволен тем, как расположили флаг.

Ранее верховный судья Медербек Сатыев посетил cудебный департамент и отчитал сотрудников за несоблюдение дресс-кода и опоздания. Он заявил, что в Совете по делам правосудия процветает коррупция.
Ссылка: https://24.kg./vlast/312260/
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