14:19
USD 86.79
EUR 90.83
RUB 0.84
Власть

В Госстрое рассказали, как будет работать программа реновации

Строительные компании будут договариваться с жителями домов о выкупе участка. Об этом на пресс-конференции заявил глава Госстроя Нурдан Орунтаев.

По его словам, согласно новой программе реновации, снесут объекты без фундаментов.

«При СССР ввели в эксплуатацию более 1500 высотных домов, которые состоят в реестре Госстроя. Есть дома, которые построены до 1970-х годов. Мы предполагаем, что в первую очередь будут снесены объекты без фундаментов. Вместо них построят высокотехнологичные объекты. Мы выкупили современные американские программы по строительству домов», — отметил глава Госстроя.

Нурдан Орунтаев рассказал о механизмах новой программы по сносу старых домов.

«Мы должны предоставить условия в двух формах. С вовлечением инвестиций и вовлечением государственного бюджета. К примеру, инвестор приезжает и хочет купить участок по программе реновации. Он обращается в соответствующий орган и получает возможность выкупа. Он идет договариваться с жильцами, которые должны остаться довольными. То есть он выкупает жилье по рыночной цене или же предлагает другие условия. Далее он сносит старый объект и на этом месте строит дом», — заявил он.
Ссылка: https://24.kg./vlast/312263/
просмотров: 1589
Версия для печати
Материалы по теме
Нурдан Орунтаев: «Мамлекет эски үйлөрдү сүрдүрүүгө мажбурлабайт»
Нурдан Орунтаев: Государство не будет принуждать сносить старые дома
Сталинки и хрущевки были рассчитаны на 50 лет. Нурдан Орунтаев о реновации
Нурдан Орунтаев Бишкектеги Хрущев жана Сталин учурундагы имараттарды буздурабы?
Снести в Бишкеке хрущевки и сталинки намерен глава Госстроя Нурдан Орунтаев
Глава Госстроя призвал стройкомпании закладывать в свои проекты соцобъекты
Глава Госстроя Нурдан Орунтаев попросил прощения у депутатов парламента
Госстрой решил навести порядок в градостроительстве и разработал проект закона
Более ста объектов строятся в Бишкеке без разрешительных документов
Уставной капитал в 100 миллионов сомов обязаны иметь стройкомпании
Популярные новости
Человека, приславшего угрозы главе ГКНБ, нашли по&nbsp;камерам с&nbsp;распознаванием лиц Человека, приславшего угрозы главе ГКНБ, нашли по камерам с распознаванием лиц
Для выявления террористов ГКНБ будет проверять данные о&nbsp;бронировании билетов Для выявления террористов ГКНБ будет проверять данные о бронировании билетов
Памяти великого хирурга Мамбета Мамакеева. Некролог Памяти великого хирурга Мамбета Мамакеева. Некролог
Сотрудникам милиции повысят зарплату&nbsp;&mdash; Камчыбек Ташиев Сотрудникам милиции повысят зарплату — Камчыбек Ташиев
Бизнес
Госбанк развития&nbsp;КР за&nbsp;чистый транспорт Госбанк развития КР за чистый транспорт
Первые покупатели оценили новый магазин низких цен в&nbsp;Караколе Первые покупатели оценили новый магазин низких цен в Караколе
&laquo;Элдик Банк&raquo;: Переводы без комиссий на&nbsp;все банки Кыргызстана «Элдик Банк»: Переводы без комиссий на все банки Кыргызстана
Переводы без комиссии в&nbsp;MegaPay&nbsp;&mdash; экономьте на&nbsp;каждом переводе! Переводы без комиссии в MegaPay — экономьте на каждом переводе!
26 ноября, вторник
14:19
Мобильное приложение для борьбы с семейным насилием разрабатывает МВД Мобильное приложение для борьбы с семейным насилием раз...
14:00
Топ-10 кыргызских политиков, активно ведущих соцсети. Кто и где популярнее
13:55
В Бишкеке задержаны закладчики с наркотиками на 700 тысяч сомов
13:47
В Бишкеке жестоко избили 36-летнего мужчину, милиция задержала подозреваемого
13:29
Вице-спикеру показали аварийные здания в Панфиловском районе