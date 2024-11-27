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Власть

Санатории и курорты ремонтируются за счет Фонда оздоровления трудящихся

Средства Фонда оздоровления трудящихся с прошлого года Соцфонд переводит на счет управделами президента, и на эти деньги ремонтируются санатории и курорты. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил глава Социального фонда Бактияр Алиев.

По его словам, в 2023-м у Фонда оздоровления трудящихся было 738 миллионов сомов, в 2024-м — 581 миллион, в 2025-м — 643 миллиона.

Бактияр Алиев отметил, что, согласно постановлению кабмина, Соцфонд направляет на расчетный счет управления делами главы государства аккумулированные средства страховых взносов Фонда оздоровления трудящихся.

Депутат Нилуфар Алимжанова подчеркнула, что народ должен знать, куда и как расходуются эти средства.

В ноябре прошлого года заместитель председателя Федерации профсоюзов Кыргызстана Омор Арстанбеков заявлял, что Соцфонд по неизвестной причине приостановил финансирование Фонда оздоровления трудящихся.

Председатель Республиканского комитета профсоюза работников связи Калыбек Омуралиев добавил, что средства Фонда оздоровления небюджетные. Эти деньги собираются с работодателей — 0,25 процента.

Позже президент Садыр Жапаров ввел мораторий на выдачу путевок в санаторно-курортные учреждения на всей территории страны за счет средств Фонда оздоровления трудящихся, объединения профсоюзных организаций.
Ссылка: https://24.kg./vlast/312382/
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