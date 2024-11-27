00:09
USD 86.80
EUR 91.27
RUB 0.81
Власть

Следующим президентом Грузии станет ветеран футбола Михаил Кавелашвили

Следующим президентом Грузии станет Михаил Кавелашвили. Об этом на брифинге после заседания политсовета партии «Грузинская мечта» заявил ее почетный председатель Бидзина Иванишвили.

Михаил Кавелашвили — депутат парламента от «Грузинской мечты». Один из лидеров формально отколовшейся от правящей партии «Силы народа», был 18-м номером в партийном списке «Мечты» на парламентских выборах 26 октября.

Он ветеран футбола, начинал спортивную карьеру в тбилисском «Локомотиве», затем перешел в «Динамо», в составе которого стал шестикратным чемпионом Грузии. В 1995 году перешел во владикавказский клуб «Спартак-Алания», а в 1996-м — в «Манчестер Сити» (28 матчей, 3 гола). Также играл за разные клубы Швейцарии. За сборную Грузии сыграл 46 матчей, забил 9 мячей.

Впервые президента Грузии выберет не население, а Избирательная коллегия, в которой у «Грузинской мечты» будет большинство мест.

Выборы пройдут 14 декабря в здании парламента, а инаугурация — 29 декабря текущего года. Второй тур выборов (в случае необходимости) состоится тоже 14 декабря.
Ссылка: https://24.kg./vlast/312386/
просмотров: 2928
Версия для печати
Материалы по теме
Грузия снова стала основным экспортером Кыргызстана по итогам десяти месяцев
Дональд Трамп повторяет за Борисом Ельциным? Аналитик объясняет кадровые решения
При подведении итогов парламентских выборов в Грузии главу ЦИК облили краской
Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента США
Это победа: Дональд Трамп набрал 277 голосов выборщиков из 270 необходимых
Стоимость биткоина на фоне выборов в США обновила исторический максимум
Выборы в США: в каких штатах лидирует Дональд Трамп, а в каких — Камала Харрис
Выборы президента США: практически равные шансы Трампа и Харрис отмечают опросы
Выборы президента США: Трамп vs Харрис. Почему для Центральной Азии это важно
Парламентские выборы в Грузии: в Тбилиси прошла массовая акция протеста
Популярные новости
Человека, приславшего угрозы главе ГКНБ, нашли по&nbsp;камерам с&nbsp;распознаванием лиц Человека, приславшего угрозы главе ГКНБ, нашли по камерам с распознаванием лиц
Подозреваемый в&nbsp;получении взятки майор милиции сам пришел к&nbsp;главе МВД Подозреваемый в получении взятки майор милиции сам пришел к главе МВД
Памяти великого хирурга Мамбета Мамакеева. Некролог Памяти великого хирурга Мамбета Мамакеева. Некролог
Сотрудникам милиции повысят зарплату&nbsp;&mdash; Камчыбек Ташиев Сотрудникам милиции повысят зарплату — Камчыбек Ташиев
Бизнес
Кыргызстан и&nbsp;Венгрия: как налаживается сотрудничество в&nbsp;сельском хозяйстве Кыргызстан и Венгрия: как налаживается сотрудничество в сельском хозяйстве
O!Bank&nbsp;&mdash; бесплатные переводы по&nbsp;Кыргызстану O!Bank — бесплатные переводы по Кыргызстану
&laquo;Семейный&raquo; тариф от&nbsp;MEGA&nbsp;&mdash; экономим вместе, заботимся о&nbsp;каждом! «Семейный» тариф от MEGA — экономим вместе, заботимся о каждом!
Bakai Bank открывает новые горизонты с&nbsp;собственным процессинговым центром Bakai Bank открывает новые горизонты с собственным процессинговым центром
27 ноября, среда
23:41
В Android можно будет входить в приложения на новом телефоне без паролей В Android можно будет входить в приложения на новом тел...
22:00
Чудаки парковки. На улице Токтоналиева кто-то постоянно закрывает машиной проезд
21:35
Минфин профинансировал энергетику Кыргызстана на 94 миллиарда сомов
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 28 ноября: солнечно
20:27
В Бишкеке проходит выставка народного поэта КР, художника Рамиса Рыскулова