Депутат возмущен, что цены в государственных аптеках такие же, как и в частных

На заседании Жогорку Кенеша депутат Суйунбек Омурзаков возмутился, что цены в госаптеках такие же, как и в частных.

Он напомнил: когда запускали государственные аптеки «Эл Аман», власти обещали, что стоимость лекарств будет на 50 процентов ниже, чем в коммерческих.

Суйунбек Омурзаков подчеркнул, что соответствующие ведомства должны были проконтролировать цены.

Глава ФОМС Азамат Муканов и замминистра здравоохранения Бубужан Арыкбаева не объяснили, почему сложилась такая ситуация.

Отметим, Минздрав открыл 87 государственных аптек по республике. Адреса можно узнать здесь.