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Власть

На сайте департамента лекарственных средств висит реклама букмекерской конторы

На сайте департамента лекарственных средств висит реклама букмекерской конторы. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщила депутат Жылдыз Садырбаева.

Нардеп раскритиковала работу Минздрава и его подведомственных структур.

«Бубужан Камчыбековна (замминистра здравоохранения. — Прим. 24.kg) в своей речи постоянно говорит «стараемся», «пытаемся». Нет четкой программы. Нет эффективности и прозрачности работы. Сейчас если открыть сайт департамента лекарственных средств и медицинских изделий pharm.kg, то там выходит реклама букмекерской компании. Нет отчетности по ДЛО. Непонятно, какие препараты они завозят, какие производители, сертифицируются ли лекарства, которые поступают в ГП «Кыргызфармация». Как они хранятся, транспортируются? У вас нет плана работы», — сказала Жылдыз Садырбаева.

Депутат также заявила, что глава ФОМС Азамат Муканов и замминистра здравоохранения Бубужан Арыкбаева не владеют информацией о своей работе. «Вам говорят, что человек не смог пройти УЗИ-обследование ночью в Бишкеке. Вы отвечаете: они вроде должны были работать, а может, и нет», — сказала она.

Ранее парламентарий Суйунбек Омурзаков сказал, что в больницах столицы ночью не работают УЗИ-аппараты. По этому поводу поступили обращения от граждан.

Бубужан Арыкбаева ответила, что во всех больницах есть УЗИ. Она предположила, что некоторые больницы могли быть закрыты в ночное время.
Ссылка: https://24.kg./vlast/312403/
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