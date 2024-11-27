Глава Минздрава Алымкадыр Бейшеналиев хочет сам назначать главврачей больниц. Об этом он сообщил на заседании Жогорку Кенеша.

По его словам, ведомство разработало законопроект, и он скоро поступит в парламент.

«С приходом на должность я не назначил ни одного главного врача и директора. Потому что в свое время вышло постановление о том, что руководители медучреждений отбираются через конкурс. Сейчас во многих местах отсутствуют директора. Многие не идут на конкурс. После принятия нового закона мы назначим достойных», — сказал Алымкадыр Бейшеналиев.

В свою очередь депутат Сеидбек Атамбаев отметил, что в Центре общеврачебной практики села Арашан Аламединского района Чуйской области уже как полгода пустует кресло директора. Его заменяет заместитель.

По словам нардепа, местные жители просят назначить на должность директора указанного медучреждения прежнего.