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Власть

Не исполняет постановления парламента. В ЖК просят наказать Эдиля Байсалова

На заседании Жогорку Кенеша депутаты вернули в режим второго чтения проект нового Трудового кодекса по просьбе коллеги Балбака Тулобаева.

Нардеп попросил в подпункте 1 пункта 5 статьи 120 проекта кодекса заменить фразу «2 тысячи метров над уровнем моря» на «1,8 тысячи над уровнем моря». То есть вопрос касается перечня высокогорных населенных пунктов.

Балбак Тулобаев подчеркнул, что ранее правительство предоставляло ежегодный дополнительный 12-дневный оплачиваемый отпуск, если человек работает на высоте 1,8 тысячи метров над уровнем моря. Но потом отменило это постановление. Нардеп попросил вернуть эту норму в Трудовой кодекс.

Депутата поддержали коллеги Улан Примов, Исхак Масалиев, Акылбек Тумонбаев и Динара Ашимова.

Улан Примов напомнил, что в Алайском, Чон-Алайском, Кара-Кульджинском районах Ошской области тема высокогорного коэффициента стоит остро, и если принять проект кодекса в предложенном виде, он негативно скажется на социальных выплатах жителям этих регионов.

Депутат добавил, что  29 июня и 28 декабря 2022 года Жогорку Кенеш принял постановления о проведении инвентаризации в Закон КР «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих и работающих в условиях высокогорья и отдаленных труднодоступных зонах».

«Это постановление не исполнено в полной мере», — сказал Улан Примов.

Балбак Тулобаев попросил Генпрокуратуру возбудить дело в отношении замглавы кабмина Эдиля Байсалова и главу Минтруда Жылдыз Полотову за неисполнение постановления парламента.

«Полтора года прошло. Жогорку Кенеш обозначил вам населенные пункты, находящиеся на 1,8 тысячи метрах над уровнем моря и принял постановление. Но вы не выполнили его. Сотрудники «Кадастра» и Военного комиссариата Тонского района написали мне письмо о том, что руководство не предоставляет дополнительный 12-дневный отпуск. А вы говорите, что будете давать отпуск только от 2 тысяч метров над уровнем моря, ссылаясь на Трудовой кодекс. Пусть в этом разберется Генпрокуратура», — сказал Балбак Тулобаев.
Ссылка: https://24.kg./vlast/312428/
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