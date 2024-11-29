К задержанному адвокату Самату Матцакову не пускают защитника Нурсултана Жаныбекова. Об этом последний сообщил 24.kg.
Юрист отметил, что вместе с коллегой вели дело бизнесмена Имамидина Ташова и их обоих вызвали на допрос в ГКНБ.
«Но у Самата Матцакова дома провели обыск и задержали. Я тоже хотел войти в здание госкомитета, но меня не пускают. Задержанному вменяют статью о мошенничестве, но сотрудники спецслужбы изъяли диски и диктофоны по делу Имамидина Ташова», — сказал Нурсултан Жаныбеков.
Отметим, адвокат не может быть подвергнут личному обыску или личному досмотру при выполнении им профессиональных обязанностей. По Закону «Об адвокатской деятельности» уголовное дело в отношении адвоката в связи с его профессиональной деятельностью может быть возбуждено, а арест санкционирован только генеральным прокурором либо его заместителем.
Кроме того, проникновение в жилище или рабочее помещение адвоката, в используемый им транспорт, производство в них осмотра, обыска, выемки, личный досмотр или личный обыск адвоката, наложение ареста на его имущество, осмотр и выемка его почтово-телеграфной корреспонденции, прослушивание его телефонных и других переговоров, привод, задержание и арест могут производиться не иначе как по постановлению прокурора либо по определению суда.