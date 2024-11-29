К задержанному адвокату Самату Матцакову не пускают защитника Нурсултана Жаныбекова. Об этом последний сообщил 24.kg.

Юрист отметил, что вместе с коллегой вели дело бизнесмена Имамидина Ташова и их обоих вызвали на допрос в ГКНБ.

«Но у Самата Матцакова дома провели обыск и задержали. Я тоже хотел войти в здание госкомитета, но меня не пускают. Задержанному вменяют статью о мошенничестве, но сотрудники спецслужбы изъяли диски и диктофоны по делу Имамидина Ташова», — сказал Нурсултан Жаныбеков.

Самат Матцаков защищал интересы акына Аската Жетигена, которого суд признал виновным в публичных призывах к насильственному захвату власти и приговорил к трем годам лишения свободы. Был адвокатом журналистов Temirov Live Актилека Капарова и Акыла Орозбекова, основателя стройкомпании «KG Групп» Имамидина Ташова

Отметим, адвокат не может быть подвергнут личному обыску или личному досмотру при выполнении им профессиональных обязанностей. По Закону «Об адвокатской деятельности» уголовное дело в отношении адвоката в связи с его профессиональной деятельностью может быть возбуждено, а арест санкционирован только генеральным прокурором либо его заместителем.

Кроме того, проникновение в жилище или рабочее помещение адвоката, в используемый им транспорт, производство в них осмотра, обыска, выемки, личный досмотр или личный обыск адвоката, наложение ареста на его имущество, осмотр и выемка его почтово-телеграфной корреспонденции, прослушивание его телефонных и других переговоров, привод, задержание и арест могут производиться не иначе как по постановлению прокурора либо по определению суда.