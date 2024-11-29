Провести в Кыргызстане уличные игры «Дети Азии» предлагает глава Якутии

Президент Садыр Жапаров встретился с главой Якутии Айсеном Николаевым.

Он подчеркнул значимость визита для укрепления отношений между Кыргызстаном и Якутией, отметив общие культурные и исторические связи, а также стратегическое партнерство с Россией. И подчеркнул успех культурных и спортивных мероприятий, таких как гастроли театра оперы и балета Республики Саха и чемпионат мира по хапсагаю, выразив надежду на предстоящий чемпионат по мас-рестлингу.



Особое внимание Садыр Жапаров уделил развитию торгово-экономического взаимодействия, привлечению инвестиций и созданию совместных предприятий. В этой связи он предложил наладить обмен бизнес-миссиями и также отметил туристический потенциал обеих сторон.

Президент подчеркнул значимость фигуры Максима Аммосова, увековеченного памятником в Бишкеке, и выразил признательность за почитание наследия Чингиза Айтматова в Якутии. Он отметил планы проведения в 2025 году Дней культуры Якутии в Кыргызстане.



Айсен Николаев отметил, что впервые находится на братской земле Кыргызстана, и подчеркнул, что Якутия высоко ценит возможности для развития сотрудничества. По его словам, уже отмечается рост товарооборота между регионами, и руководство Якутии намерено активно содействовать бизнесу и предприятиям в установлении более тесных связей с кыргызской стороной.

Он предложил провести в 2026 году в Кыргызстане уличные игры «Дети Азии», подчеркнув, что это событие станет символом дружбы и внесет значительный вклад в развитие спортивного взаимодействия.