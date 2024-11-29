16:38
USD 86.80
EUR 91.76
RUB 0.80
Власть

Провести в Кыргызстане уличные игры «Дети Азии» предлагает глава Якутии

Президент Садыр Жапаров встретился с главой Якутии Айсеном Николаевым.

Он подчеркнул значимость визита для укрепления отношений между Кыргызстаном и Якутией, отметив общие культурные и исторические связи, а также стратегическое партнерство с Россией. И подчеркнул успех культурных и спортивных мероприятий, таких как гастроли театра оперы и балета Республики Саха и чемпионат мира по хапсагаю, выразив надежду на предстоящий чемпионат по мас-рестлингу.

Особое внимание Садыр Жапаров уделил развитию торгово-экономического взаимодействия, привлечению инвестиций и созданию совместных предприятий. В этой связи он предложил наладить обмен бизнес-миссиями и также отметил туристический потенциал обеих сторон.

Президент подчеркнул значимость фигуры Максима Аммосова, увековеченного памятником в Бишкеке, и выразил признательность за почитание наследия Чингиза Айтматова в Якутии. Он отметил планы проведения в 2025 году Дней культуры Якутии в Кыргызстане.

Айсен Николаев отметил, что впервые находится на братской земле Кыргызстана, и подчеркнул, что Якутия высоко ценит возможности для развития сотрудничества. По его словам, уже отмечается рост товарооборота между регионами, и руководство Якутии намерено активно содействовать бизнесу и предприятиям в установлении более тесных связей с кыргызской стороной.

Он предложил провести в 2026 году в Кыргызстане уличные игры «Дети Азии», подчеркнув, что это событие станет символом дружбы и внесет значительный вклад в развитие спортивного взаимодействия.
Ссылка: https://24.kg./vlast/312678/
просмотров: 2291
Версия для печати
Материалы по теме
Саха Республикасынын башчысы Кыргызстанга иш сапары менен келди
В Кыргызстан с рабочим визитом прибыл глава Якутии
В Кыргызстане будет создана международная федерация борьбы хапсагай
В Якутии уроженца Кыргызстана зарубили мачете. Комментарий МИД
Дайте девочкам образование. Режиссер из Кыргызстана о судьбе мигранток в России
Якутия начала поставки бензиновой фракции в Кыргызстан
Российская бегунья объявила о желании выступать за сборную Кыргызстана
В Якутии водители помогли медвежонку снять бак из-под топлива с головы
Первый кыргызско-якутский словарь издал гражданин КР, живший в Республике Саха
При −52 градуса. В Сети всех поразило видео якутских пожарных
Популярные новости
Подозреваемый в&nbsp;получении взятки майор милиции сам пришел к&nbsp;главе МВД Подозреваемый в получении взятки майор милиции сам пришел к главе МВД
Камчыбек Ташиев рассказал о&nbsp;расследовании дел в&nbsp;отношении сотрудников ГКНБ Камчыбек Ташиев рассказал о расследовании дел в отношении сотрудников ГКНБ
Не&nbsp;исполняет постановления парламента. В&nbsp;ЖК&nbsp;просят наказать Эдиля Байсалова Не исполняет постановления парламента. В ЖК просят наказать Эдиля Байсалова
Камчыбек Ташиев поручил мэру Бишкека запретить строить объекты без парковок Камчыбек Ташиев поручил мэру Бишкека запретить строить объекты без парковок
Бизнес
Суперэкспресс-кредиты от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; теперь под 15,5 процента Суперэкспресс-кредиты от «Бакай Банка» теперь под 15,5 процента
&laquo;Черная пятница&raquo; с&nbsp;MEGA: максимум выгоды для своих абонентов! «Черная пятница» с MEGA: максимум выгоды для своих абонентов!
Гарантии Государственного банка развития&nbsp;КР Гарантии Государственного банка развития КР
Крупнейшая распродажа года: как &laquo;Черная пятница&raquo; помогает предпринимателям Крупнейшая распродажа года: как «Черная пятница» помогает предпринимателям
30 ноября, суббота
16:03
YouTube попросил российских пользователей удалить видео про VPN YouTube попросил российских пользователей удалить видео...
15:35
«Кыргызалтын» планирует перенимать инновации и опыт ювелиров Узбекистана
14:42
Компания «Яндекс. Такси» ответила на обвинения ГКНБ в уклонении от налогов
14:30
Кыргызский театр оперы и балета приглашает на премьеру балета «Куйручук»
14:00
Продуктовая корзина Бишкека на 30 ноября. Как изменились цены за неделю