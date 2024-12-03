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Власть

Депутат просит обучать детей с синдромом Дауна в общеобразовательных школах

На заседании парламентского комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству депутат Бактыбек Сыдыков попросил обучать детей с синдромом Дауна в общеобразовательных школах.

Нардеп отметил, что эти дети нуждаются в социализации и общении. В такой среде они развиваются лучше.

Директор департамента образования мэрии Бишкека Рахат Мусаева ответила, что это невозможно, так как на сегодня отсутствует разрешение на это.

«На сегодня медики разрабатывают программу инклюзивного образования. Но у нас нет разрешения на то, чтобы обучать их в обычных школах. Там учеников много, а дети с синдромом Дауна требуют особого отношения», — сказала Рахат Мусаева.

Она отметила, что в Бишкеке работают 3 специализированных школы и 12 детских садов для детей с инвалидностью. В спецшколах обучаются 846 учеников, в дошкольных учреждениях — 1 тысяча 674. Помимо этого, дети с ОВЗ получают образование в коррекционных классах в шести школах.

По данным Рахат Мусаевой, в спецшколах обучаются 96 детей с синдромом Дауна и аутизмом. Но есть те, кто не попал в эти учебные учреждения в связи с нехваткой мест.
Ссылка: https://24.kg./vlast/312961/
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