Сделать бесплатным проезд для сопровождающих людей с ОВЗ просят в Жогорку Кенеше

Депутаты просят сделать бесплатным проезд в общественном транспорте в городах Бишкеке и Оше для сопровождающих людей с инвалидностью. Об этом на заседании парламентского комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству сообщил нардеп Исхак Масалиев.

Нардеп отметил, что соответствующая норма есть в постановлении Жогорку Кенеша, и спросил, реализована ли она.

Народные избранники обсуждают исполнение постановления парламента от 5 июня 2024 года «Об итогах работы временной депутатской комиссии по изучению проблем детей с аутизмом, синдромом Дауна и детским церебральным параличом и соблюдению их прав, предусмотренных законодательством в этой области».

Директор департамента образования мэрии Бишкека Рахат Мусаева ответила, что льготы на проезд предусмотрены для людей с инвалидностью, но не для сопровождающих.

«Это мы обсудим с руководством и ответим в письменном виде», — сказала Рахат Мусаева.