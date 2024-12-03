Депутаты ЖК обсудили с коллегами из Госдумы положение мигрантов в России

Делегация комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции Жогорку Кенеша во главе с председателем Уланом Примовым в рамках рабочего визита в Россию встретилась с вице-спикером Госдумы Борисом Чернышовым.
В состав делегации вошли депутаты Ырысбек Атажанов, Эрнис Айдаралиев, Бактыяр Калпаев, Алтынбек Кылычбаев, Арсланбек Малиев, Эмиль Токтошев, Кубанычбек Самаков.
В ходе встречи стороны обсудили широкий спектр вопросов, касающихся кыргызско-российских отношений, а также дальнейшего углубления межпарламентского диалога.
Касаясь тематики сотрудничества в миграционной сфере, Улан Примов обозначил наиболее актуальные вопросы трудящихся граждан из Кыргызстана. Как он отметил, граждане Кыргызстана сталкиваются с трудностями в связи с последовательным ужесточением миграционного режима.
Депутат попросил российскую сторону уделить особое внимание указанным проблемам, выразив надежду на их положительное решение.