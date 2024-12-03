Парламент в Абхазии проголосовал против ратификации соглашения с Россией

Депутаты парламента Абхазии сегодня проголосовали против ратификации межправительственного абхазо-российского соглашения об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории республики. На заседании присутствовали 23 из 35 депутатов.

«Законопроект о ратификации соглашения об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории Абхазии не прошел», — сказал спикер парламента Лаша Ашуба.

21 депутат из 23 проголосовали против ратификации, двое воздержались.

30 октября документ был подписан в Москве вице-премьером Абхазии, министром экономики Кристиной Озган и министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым. Абхазская оппозиция, выступающая против этого соглашения, организовала акции протеста.

Президент Абхазии Аслан Бжания ушел в отставку.

Документ, который анонсировали еще год назад, предполагает масштабное расширение присутствия российского бизнеса. Местная оппозиция говорит, что крупный российский бизнес в итоге вытеснит местных из сферы обслуживания и курортного сектора. Новый договор позволит компаниям из РФ получать земельные участки. Также он касается многолетних налоговых каникул для таких инвесторов, возможностей завоза иностранных работников и беспошлинного импорта стройматериалов для возведения объектов. Под эти нужды в Абхазии намеревались создать филиал российского банка для финансирования проектов.