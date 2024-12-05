Президент назвал причину, по которой срок замены акцизных марок не продлят

Глава государства обосновал это тем, что по его указанию соответствующие органы последние два года активно работали над устранением различных теневых схем, связанных с акцизными марками.

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«На данный момент акцизные марки с высокоуровневыми элементами защиты печатают в типографии «Учкун». Почему государство решило самостоятельно выпускать акцизы? Во-первых, ранее их привозили из других стран, их было легко подделать, а, во-вторых, некоторые сотрудники Налоговой службы, замешанные в коррупционных схемах, использовали возможность не наклеивать акцизы, а просто показывать нужное им количество. Иными словами, товары, поступившие через контрабанду или с поддельными акцизами, поступали в продажу. В результате миллиарды средств не поступали в государственную казну», — говорится в сообщении.

Садыр Жапаров рассказал, что одной из причин задержания ряда сотрудников Налоговой службы правоохранительными органами стали разоблаченные схемы подобного рода.

«Мы также понимаем беспокойство предпринимателей. Да, они наклеили акцизные марки на продукцию, выпущенную до вступления в силу новых правил. Чтобы не создавать дополнительных расходов для бизнеса, на эти товары за счет государства бесплатно наклеят новые акцизные марки, изготовленные типографией «Учкун», поверх старых. При наклеивании акциза на старую продукцию из карманов не уйдет ни копейки», — заявил он.

Президент уверен, что, если государство даст отсрочку на полгода, казна недополучит 6 миллиардов сомов.

«Эти средства окажутся в карманах некоторых налоговиков, а также импортеров и производителей алкогольной продукции, которые не стремятся работать честно. Так не получится! Что касается новой продукции, то для нее будут использоваться исключительно новые акцизные марки. С этого момента в стране будут использоваться только акцизы, выпущенные типографией «Учкун», — заключил он.