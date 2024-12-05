Кабмин Кыргызстана не поддерживает инициативу о массовом переименовании сел

Кабинет министров Кыргызстана не поддерживает инициативу депутата парламента Жанара Акаева о массовом переименовании сел. Об этом в соцсети X (бывший Twitter) написал заместитель главы кабмина Эдиль Байсалов.

По его словам, сохранение исторической топонимики — это неотъемлемая часть национальной идентичности и многонационального наследия, которые «мы обязаны беречь для будущих поколений».

Кабинет Министров не поддерживает инициативу уважаемого депутата Жанара Акаева о массовом переименовании сел. Сохранение исторической топонимики – это неотъемлемая часть нашей национальной идентичности и многонационального наследия, которое мы обязаны беречь для будущих… pic.twitter.com/FeVjlyd9DV — Edil Baisalov (@baisalov) December 5, 2024