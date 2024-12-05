«Суу кечпейт»: Эдиль Байсалов резко ответил Эльвире Сурабалдиевой

«Ваши попытки бросить тень на председателя кабинета министров Акылбека Жапарова не только необоснованны, но и некорректны» — так прокомментировал его заместитель Эдиль Байсалов заявление депутата Жогорку Кенеша Эльвиры Сурабалдиевой о «коррумпированности» и «недоверии народа» к кабмину.

В своем ответе, опубликованном в социальных сетях, он отметил, что подобные обвинения «не выдерживают критики» («Кыргызча айтканда, суу кечпейт»).

По словам чиновника, благодаря политике добросовестного управления и эффективному администрированию налоговые поступления в государственный бюджет увеличились со 121,5 миллиарда сомов в 2019 году до 343 миллиардов в 2024-м.

«Народ видит, на что направляются их налоги, и признает развитие государства», — сказал он.

Эдиль Байсалов подчеркнул, что сегодня налоги платят все без исключения, а времена, когда можно было «договориться», остались в прошлом.

«Напомню, вы без какого-либо зазрения совести не раз поднимали в Жогорку Кенеше ваш личный (!) вопрос, связанный с рынком «Кудайберген». В конце концов СМИ сообщили, что 70 миллионов сомов все-таки внесены в народную казну. Не секрет, что раньше можно было договориться. Но эти времена прошли, Эльвира Кудайбергеновна», — написал он.

В заключение заместитель главы кабмина подчеркнул, что нынешняя власть продолжает борьбу за очищение государственного аппарата. Попытки бросить тень на председателя Акылбека Жапарова он назвал необоснованными и некорректными.

Напомним, что сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат Эльвира Сурабалдиева заявила, что глава кабмина Акылбек Жапаров должен был уйти в отставку в связи с задержаниями начальников управления Налоговой службы. Она тогда напомнила слова главы ГКНБ Камчыбека Ташиева о том, что налоговики создали коррупционную схему по ЭТНН и нанесли ущерб в 3,2 миллиарда сомов бюджету страны.