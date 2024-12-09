Инвесторам будут передавать земли частников. Комитет ЖК одобрил проект

Комитет Жогорку Кенеша по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию сразу во втором и третьем чтениях одобрил поправки в Закон «О введении моратория на трансформацию орошаемых земель пашни в другие категории земель и угодий».

Поправками предлагается исключить из действующего закона условия, которые препятствуют выделению земельных участков под социальные объекты.

По мнению авторов законопроекта депутатов Айбека Маткеримова, Марлена Маматалиева, Аманкана Кенжебаева и Кундузбека Сулайманова, мораторий препятствует привлечению инвестиций в государственную и муниципальную территорию, так как отсутствует возможность выделения земельного участка для строительства необходимой инфраструктуры.

«Исключение ограничений, связанных с мораторием, позволит государственным и муниципальным органам выделить земельные участки под строительство социально значимых объектов, таких как школы, физкультурно-оздоровительные комплексы и лаборатории, что способствует общественному развитию и улучшению качества жизни», — говорится в справке-обосновании к документу.

По словам Марлена Маматалиева, законопроект также позволит улучшить обеспечение населения водой, как оросительной, так и питьевой. В закон также вносятся поправки, согласно которым орошаемые пашни можно трансформировать в земли, выделяемые под строительство объектов питьевого водоснабжения, а также очистных и водохозяйственных сооружений.

Однако законопроектом предлагается передавать инвесторам не только земли государственной и муниципальной собственности, но и участки, находящиеся в частной собственности. В Земельном кодексе уже прописаны пути такой передачи. Их, по словам заместителя министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Алмаза Сокеева, есть всего три: предоставление компенсации владельцу земли, предоставление взамен другого участка земли и изымание.