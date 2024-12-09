Чиновники КР смогут обучаться в Японии: президент ратифицировал обменные ноты

Президент подписал Закон «О ратификации обменных нот между кабинетом министров Кыргызстана и правительством Японии по проекту «Стипендиальная программа по развитию человеческих ресурсов» и грантового соглашения между кабмином КР и Японским агентством международного сотрудничества (JICA) по проекту «Стипендиальная программа по развитию человеческих ресурсов», подписанных 1 августа 2024 года в Бишкеке.

Грантовым соглашением предусматривается предоставление возможности государственным и муниципальным служащим республики пройти двухгодичное обучение на английском языке в ведущих университетах Японии с последующим правом получения степени магистра и доктора.

В рамках проекта «Стипендиальная программа по развитию человеческих ресурсов» предусмотрено обучение 19 служащих по программам магистратуры на 2025-2027 учебные годы и одного служащего по программе докторантуры на 2025-2028 учебные годы.

Правительство Японии предоставляет кабмину грант в размере 342 миллионов йен.