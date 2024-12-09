Президент Монголии посетит с государственным визитом Кыргызстан

Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух посетит с государственным визитом Кыргызстан. Об этом на заседании парламентского комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции сообщил посол КР в этой стране Айбек Артыкбаев.

Посольство планирует организовать визит в 2025 году.

Айбек Артыкбаев рассказал, что, согласно данным Нацстаткома, товарооборот между Монголией и Кыргызстаном с января по сентябрь 2024 года составил $6 миллионов 173 тысячи. Это на $3 миллиона больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Из Кыргызстана в Монголию в основном экспортируются кондитерские изделия, продовольствие, зерновые, овощи и орехи.

Из Монголии же в Кыргызстан импортируются удобрения и изделия из кашемира.