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Власть

Владимир Путин прокомментировал ситуацию с миграцией в России

Ситуация с миграцией должна быть комфортной для жителей любой страны. Об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече с главами парламентов государств — участников ОДКБ.

ТАСС
Фото ТАСС. Владимир Путин прокомментировал ситуацию с миграцией в России

«Своевременно подготовлены концепция миграционной безопасности и рекомендации по совершенствованию законодательства в сфере борьбы с незаконной миграцией. В этом заинтересованы и РФ, и наши партнеры», — сказал он.

Глава государства также указал на важность своевременных мер, чтобы граждане, которые перемещаются из одной страны ОДКБ в другую, а также местные жители были спокойны и чувствовали безопасность. Приезжие также должны знать язык того государства, в котором они планируют жить и работать.

Кроме того, для переезжающих необходимо обеспечить возможность пользоваться социальными гарантиями, добавил Владимир Путин.

Отметим, в Госдуме рассматривают сразу несколько законопроектов, касающихся корректировки миграционной политики. Если их примут, то к концу года в России будет действовать 13 законов по борьбе с нелегальной миграцией.
Ссылка: https://24.kg./vlast/313648/
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