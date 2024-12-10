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Власть

День защиты прав человека. Президент направил кыргызстанцам обращение

Президент Садыр Жапаров сегодня, 10 декабря, направил обращение к кыргызстанцам по случаю Дня защиты прав человека.

«Права человека — это основополагающий принцип справедливого общества. Наши Конституция, законодательство и система государственного управления основаны на защите прав человека. Кыргызский народ издревле почитал такие ценности, как человеческое достоинство, свобода, ответственность и справедливость. В истории и наследии нашей страны придавалось особое значение межэтническому согласию, дружбе, доверию и сотрудничеству. В нашей республике равенство, уважение и защита прав каждого гражданина, независимо от его этнической, культурной или национальной принадлежности, всегда играли ключевую роль», — говорится в тексте.

76 лет назад, 10 декабря 1948-го, в Париже Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека, провозгласив ее документом, обязательным для соблюдения всеми народами и государствами мира. С тех пор 10 декабря отмечается как День защиты прав человека.

«Проявляя уважение к общепринятым правам и свободам человека, в целях реализации этих принципов 9 февраля текущего года я подписал Закон «Об амнистии в связи с 30-летием Конституции Кыргызской Республики и 75-летием Всеобщей декларации прав человека», — отметил глава государства.

По его словам, за прошедшие десятилетия Всеобщая декларация прав человека стала основой для международных стандартов защиты прав человека, вдохновляя многие страны, включая нашу, на создание соответствующих национальных законов. КР гордится своей приверженностью этим принципам и активным участием в глобальных инициативах в этой сфере.

«Наши достижения в области защиты прав человека подтверждаются присоединением к ключевым международным договорам в данной сфере, регулярным предоставлением отчетов о выполнении обязательств на международных платформах, а также избранием Кыргызстана членом Совета ООН по правам человека.

Уважаемые граждане Кыргызской Республики! Желаю, чтобы каждый из вас чувствовал себя защищенным и имел равные возможности для полноценной жизни! Пусть в нашем обществе всегда царят уважение, единство и справедливость! Давайте вместе продолжим укреплять основы правового государства, где главной ценностью являются человек, его свобода и права. Пусть каждый наш день будет шагом к миру, процветанию и благополучию!» — отмечено в обращении.
Ссылка: https://24.kg./vlast/313655/
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