Как бы вы оценили работу Акылбека Жапарова на посту главы кабмина? Опрос 24.kg

Акылбек Жапаров покинул пост главы кабинета министров, который возглавлял с 13 октября 2021 года. О его отставке говорили уже давно, но не совсем понятно, почему именно сейчас. Ведь Жапаров наобещал реализовать огромное количество проектов, которые позволят Кыргызстану совершить «прыжок барса».

Наиболее заметными в его деятельности стали изменение налогового законодательства страны, отказ от патентной системы, а также постоянное создание новых государственных предприятий, часть из которых уже закрыли.

Какую должность Акылбек Жапаров займет в будущем и займет ли, пока не известно. Но его работу в должности главы кабмина мы уже можем оценить.