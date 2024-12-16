17:42
USD 86.96
EUR 91.03
RUB 0.84
Власть

В государственной резиденции № 2 на Иссык-Куле построят новые зоны отдыха

В государственной резиденции № 2 на Иссык-Куле построят новые зоны отдыха, в том числе спортивный комплекс. Об этом сообщил управляющий делами президента Каныбек Туманбаев.

из архива
Фото из архива. Госрезиденция № 2 на Иссык-Куле

По его словам, в 2025 году в государственной резиденции № 2 планируются строительство новых пятиэтажного и трехэтажного зданий, рассчитанных на 150 и 110 мест соответственно, а также современного спортивного комплекса и благоустройство территории — здесь будут созданы комфортные зоны отдыха.

Каныбек Туманбаев добавил, что ресторан «Айкол» тоже будет реконструирован с учетом современных требований.
Ссылка: https://24.kg./vlast/314312/
просмотров: 1093
Версия для печати
Материалы по теме
Ысык-Көлдөгү № 2 мамлекеттик резиденцияда жаңы эс алуу аймактары курулат
В природном парке «Ала-Арча» хотят построить канатную дорогу
В очереди на жилье стоят 38 тысяч кыргызстанцев
Почти 1,5 тысячи квартир частные стройкомпании передали на баланс государства
В управделами президента показали эскизный проект нового автовокзала в Бишкеке
В Кыргызстане строится 610 многоэтажных домов — Каныбек Туманбаев
С конца ноября учителя, врачи и деятели искусств начнут получать ипотечное жилье
В собственность государства перешли более 1,5 тысячи квартир разных стройфирм
Конгресс-холл рядом с «Ынтымак Ордо»: подробности сообщил управделами президента
Скандал с партией «Мекенчил». Суд оправдал всех шестерых ранее задержанных
Популярные новости
Предприниматели на&nbsp;рынке &laquo;Дордой&raquo; не&nbsp;могут продать свои контейнеры&nbsp;&mdash; депутат Предприниматели на рынке «Дордой» не могут продать свои контейнеры — депутат
В&nbsp;ближайшие два года Камчыбек Ташиев намерен полностью ликвидировать коррупцию В ближайшие два года Камчыбек Ташиев намерен полностью ликвидировать коррупцию
Депутат ЖК&nbsp;просит разрешить дааватчи обходить дома для привлечения в&nbsp;ислам Депутат ЖК просит разрешить дааватчи обходить дома для привлечения в ислам
Исхак Масалиев призвал не&nbsp;заставлять пожилых осваивать цифровые технологии Исхак Масалиев призвал не заставлять пожилых осваивать цифровые технологии
Бизнес
Huawei представила в&nbsp;Дубае новый смартфон и&nbsp;другие флагманские устройства Huawei представила в Дубае новый смартфон и другие флагманские устройства
Акция от&nbsp;MegaPay: плати одним касанием и&nbsp;открой для себя Таиланд с&nbsp;&laquo;MEGA ЭЛКАРТ&raquo; Акция от MegaPay: плати одним касанием и открой для себя Таиланд с «MEGA ЭЛКАРТ»
&laquo;Элдик Банк&raquo;, &laquo;Кыргыз почтасы&raquo; и&nbsp;Postmost GmbH создают совместный маркетплейс «Элдик Банк», «Кыргыз почтасы» и Postmost GmbH создают совместный маркетплейс
&laquo;Бакай Банк&raquo; стал прорывом года по&nbsp;версии AmCham «Бакай Банк» стал прорывом года по версии AmCham
16 декабря, понедельник
17:27
«Камбар-Ата-1». МАР дополнительно выделит $13,6 миллиона на разработку ТЭО «Камбар-Ата-1». МАР дополнительно выделит $13,6 миллион...
17:26
Уроженка Кыргызстана стала трехкратной чемпионкой Австрии по фигурному катанию
17:19
Пенсии нужно повышать, исходя из того, кто больше платил — глава Соцфонда
17:00
Huawei представила в Дубае новый смартфон и другие флагманские устройства
16:47
Убили и сожгли. В Джалал-Абаде на свалке в сумке нашли тело мужчины