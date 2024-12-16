Данияр Амангельдиев назначен и. о. первого заместителя председателя кабмина

Президент Садыр Жапаров подписал указ о назначении Данияра Амангельдиева исполняющим обязанности первого заместителя председателя кабинета министров Кыргызской Республики. Согласно документу, он освобожден от ранее занимаемой должности.

Кандидатура Данияра Амангельдиева вносится для согласования в Жогорку Кенеш для назначения на эту должность.

Данияр Амангельдиев — родился 30 марта 1982 года в Чуйской области. Окончил экономический факультет КНУ им. Ж. Баласагына. Работал в Минфине, Минэкономики и на дипломатических должностях.

Был мэром Токмока (2018–2020), затем заместителем министра экономики и финансов. С октября 2021 года занимал пост министра экономики и коммерции.