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Власть

Данияр Амангельдиев назначен и. о. первого заместителя председателя кабмина

Фото из интернета. Данияр Амангельдиев

Президент Садыр Жапаров подписал указ о назначении Данияра Амангельдиева исполняющим обязанности первого заместителя председателя кабинета министров Кыргызской Республики. Согласно документу, он освобожден от ранее занимаемой должности.

Кандидатура Данияра Амангельдиева вносится для согласования в Жогорку Кенеш для назначения на эту должность.

Данияр Амангельдиев — родился 30 марта 1982 года в Чуйской области. Окончил экономический факультет КНУ им. Ж. Баласагына. Работал в Минфине, Минэкономики и на дипломатических должностях.

Был мэром Токмока (2018–2020), затем заместителем министра экономики и финансов. С октября 2021 года занимал пост министра экономики и коммерции.
Ссылка: https://24.kg./vlast/314313/
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