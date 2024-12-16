Глава Соцфонда пояснил, почему правоохранители не получили повышенные пенсии

На заседании Жогорку Кенеша председатель Социального фонда Бактияр Алиев пояснил, почему пенсионеры правоохранительных органов все еще получают прежние пенсии, несмотря на указ президента о повышении.

По словам Бактияра Алиева, повышение пенсий должно было быть с 1 октября 2024 года. А их не повысили по вине самих правоохранительных органов, ведь в каждом ведомстве есть свой пенсионный отдел.

«Сейчас они считают, и в течение трех дней мы должны перечислить им деньги. Минфин нам средства уже выделил, мы готовы их в любое время перечислить», — сказал Алиев.

Заместитель министра финансов Жибек Дуйшеева добавила, что пенсионеры правоохранительных органов получат деньги с пересчетом — сразу за октябрь, ноябрь и декабрь.