Кыргызстанцев, отчисляющих страховые взносы в Соцфонд, стало больше

За последние два месяца на 55 тысяч человек стало больше отчислять страховые взносы в Социальный фонд. Об этом на заседании комитета Жогорку Кенеша по бюджету, экономической и фискальной политике сообщил председатель ведомства Бахтияр Алиев.

По его словам, произошло это после снижения ставок тарифов страховых взносов с 27 до 12 процентов, а также после выведения сотрудниками Налоговой службы неплательщиков из тени.

Бахтияр Алиев проинформировал, что из-за увеличения заработных плат населения Социальный фонд в 2024 году собрал больше денег. Так, уточненный бюджет Соцфонда на 2024 год сформирован по доходам в сумме 110 миллиардов 863 миллиона 864,7 тысячи сомов, что на 3 миллиарда 881 миллион 409,8 тысячи сомов больше утвержденного бюджета.