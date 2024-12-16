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Власть

Пенсии нужно повышать, исходя из того, кто больше платил — глава Соцфонда

На заседании комитета Жогорку Кенеша по бюджету, экономической и фискальной политике депутаты вновь подняли вопрос о повышении минимальных пенсий до размера прожиточного минимума.

Депутат Эмиль Токтошев заявил, что есть пенсионеры, получающие 2 тысячи 500 сомов. Он попросил повысить пенсии сначала тем, у кого они маленькие, отметив, что в Конституции прописана обязанность кабмина выплачивать минимальные пенсии в размере прожиточного минимума.

«Люди по разным причинам получают маленькие пенсии. Кто-то не работал, кто-то детей воспитывал, кто-то документы с места работы получить не смог. Но все они наши граждане. Мы знаем, что не обо всех заботятся дети, есть те, кто живут одни. Что им делать? Это наши граждане, и мы должны о них позаботиться», — сказал Эмиль Токтошев.

Глава Социального фонда Бахтияр Алиев отметил, что минимальная пенсия сейчас составляет 6 тысяч 900 сомов. Ее базовую часть не получают граждане, находящиеся в местах лишения свободы и психоневрологических диспансерах. После выхода оттуда, пенсии им выплачивают в полном объеме.

Глава Соцфонда отметил: если раньше на повышение пенсий в год требовался дополнительно 1 миллиард сомов, то сейчас — 20 миллиардов.

«На повышение пенсий в последнем квартале 2024 года нам потребовалось 4 миллиарда сомов, на 2025 год — 16 миллиардов. Всего на последнее повышение пенсий нам нужно 20 миллиардов», — отметил Бахтияр Алиев.

Он сказал, что Социальный фонд должен повышать пенсии по принципу страхования. То есть тот, кто больше отчислял денег в Социальный фонд, получит большую пенсию. И добавил, что Социальный фонд — это не Министерство социальной защиты.
Ссылка: https://24.kg./vlast/314360/
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