«Камбар-Ата-1». МАР дополнительно выделит $13,6 миллиона на разработку ТЭО

Международная ассоциация развития (кредитная организация, входящая в группу Всемирного банка) предоставит Кыргызстану дополнительно $13,6 миллиона для проекта Камбаратинской ГЭС-1. Об этом стало известно на заседании комитета Жогорку Кенеша по бюджету, экономической и фискальной политике.

Законопроект о ратификации соглашения о финансировании и грантовое соглашение между КР и Международной ассоциацией развития по проекту «Дополнительное финансирование для технической помощи для проекта Камбаратинской ГЭС-1» депутаты одобрили в первом чтении.

Согласно соглашению, общая сумма дополнительных средств составляет $13,6 миллиона, из них $11 миллионов — кредит МАР, $2,6 миллиона – грант. Срок предоставления — 50 лет. Льготный период — 10 лет со дня подписания соглашения. Процентная ставка — 0. Комиссия за резервирование средств — 0,5 процента.

Комментируя полученные кредиты и грант по проекту Камбаратинской ГЭС-1, депутат Дастан Бекешев отметил, что деньги выделят на разработку ТЭО.

«Взяли у МАР $5 миллионов гранта. Их не хватило, теперь просим $11 миллионов кредита и $2,6 миллиона гранта. Кто-то жестко просчитался. При этом есть ТЭО, подготовленное в 2014 году», — подчеркнул он.

Стоимость строительства Камбаратинской ГЭС-1, по предварительным оценкам кабмина КР, около $3,6 миллиарда.