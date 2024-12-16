Башар Асад сделал первое заявление после своего бегства из Сирии

Башар Асад сделал свое первое заявление после бегства из Сирии. Он заявил, что оставался в Дамаске до раннего утра 8 декабря, когда повстанцы начали заходить в Дамаск. Его канцелярия опубликовала пост в Facebook.

По его словам, он с первого дня войны не «торговал спасением страны ради личной безопасности» и стоял с офицерами и солдатами армии на передовой, «в десятках метров от террористов в самых горячих и опасных очагах конфликта». Он покинул Сирию только утром 8 декабря, а также не планировал отставку или поиск убежища. После активной фазы боев он отступил в Латакию (свой родной регион) вместе с российской армией, где наблюдал за ходом боевых действий. После падения Дамаска и атак беспилотников на российскую базу Хмеймим Москва начала обсуждать вопрос эвакуации Асада «в любом направлении».

«Я нес непоколебимую убежденность в воле сирийского народа и его способности защищать государство, защищать его институты и отстаивать свой выбор до самого последнего момента. Это никоим образом не умаляет моего глубокого чувства принадлежности к Сирии и ее народу — связи, которая остается непоколебимой ни при каких обстоятельствах и положениях. Это принадлежность, наполненная надеждой на то, что Сирия снова станет свободной и независимой».