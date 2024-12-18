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Власть

ГКНБ вернул в госсобственность 59 гектаров яблоневого сада в Таласской области

В результате работы по выявлению незаконно приватизированных земельных участков Госкомитет национальной безопасности вернул на баланс государства яблоневый сад площадью 59 гектаров. Об этом сообщает пресс-центр ведомства. 

Участок находится в селе Уч-Коргон Манасского района Таласской области. Ориентировочная стоимость сада составляет 20 миллионов 650 тысяч сомов.

пресс-центра ГКНБ КР
Фото пресс-центра ГКНБ КР

Как установило досудебное производство, с 2004 года участок не использовался по целевому назначению. Гражданин, который незаконно владел этим земельным участком, признал нарушение земельного законодательства и добровольно вернул сад в собственность государства.
Ссылка: https://24.kg./vlast/314660/
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