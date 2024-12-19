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Власть

Адылбек Касымалиев провел первое заседание кабинета министров. Что обсудили

Вновь назначенный глава кабинета министров Адылбек Касымалиев провел первое заседание.

Он подчеркнул важность командной работы, наметил приоритетные направления деятельности кабмина и отметил, что необходимо сосредоточиться на экономических показателях, повышении качества жизни граждан и реализации стратегических инициатив, направленных на устойчивое развитие. Особо выделена необходимость привлечения инвестиций.

По словам Адылбека Касымалиева, работа нового состава кабмина будет строиться на принципах эффективности, прозрачности и ответственности, с опорой на четко сформулированные цели и измеримые результаты.

Правительство продолжит реализацию всех намеченных планов, а также будет активно заниматься вопросами развития ключевых отраслей экономики, улучшения инвестиционного климата и повышения эффективности государственного управления.

На заседании принято решение «Об утверждении программы устойчивого развития туризма на 2025-2030 годы», утверждено положение об организации работы угольного логистического центра с конвейерным транспортом, который будет построен вблизи пункта пропуска «Иркештам-автодорожный» на кыргызско-китайской границе на территории Алайского района Ошской области. Документ ранее подписан между кабмином и компанией Xinjiang Dacheng Yuanlong Technology Co., LTD.

Кроме того, принято решение об одобрении проекта инвестиционного соглашения о строительстве завода по производству непрерывного базальтового волокна между кабмином и ОсОО «Базальт Эвотек». Завод будет производить до 5 тысяч тонн продукции в год.

Адылбек Касымалиев отметил, что правительство будет уделять особое внимание развитию малых и средних предприятий в регионах страны, оказывая содействие со стороны государства.
Ссылка: https://24.kg./vlast/314667/
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