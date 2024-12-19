Фонд Жогорку Кенеша выделит деньги сгоревшей школе в Тогуз-Торо

На заседании Жогорку Кенеша депутат Аида Исатбек кызы попросила запланировать в бюджете на 2025 год строительство школы «Саймалуу-Таш» в Тогуз-Тороузском районе, которая недавно полностью сгорела.

Она проинформировала, что дети сейчас учатся в библиотеке и столовой.

«Там нет мебели. Прошу кабмин купить для них стулья, парты, доски и прочее. У Минобразования мы попросили 10 компьютеров, но ведомство смогло выделить только пять», — сказала депутат.

Спикер парламента Нурланбек Шакиев сказал, что выделит деньги из фонда Жогорку Кенеша. Он обратился к депутатам с просьбой впредь не обращаться к кабмину со столь мелкими проблемами, а решать их за счет средств парламентского фонда.

Напомним, школа сгорела 16 декабря. Спасателям удалось сохранить от огня столовую, построенную и сданную в эксплуатацию в 2020 году.