Четыре населенных пункта включат в категорию сел. Комитет ЖК одобрил проект

Комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту одобрил законопроект «Об отнесении некоторых населенных пунктов Баткенской и Чуйской областей Кыргызской Республики к категории айыла (села)» в третьем чтении.

Документом предусматривается включение в категорию айыла (села) следующих населенных пунктов:

Жаштык айыльного аймака Жаны-Жер Лейлекского района Баткенской области;

Бозогул айыльного аймака Тогуз-Булак Лейлекского района Баткенской области;

Иманалы Айдарбеков айыльного аймака Байтик Баатыр Аламединского района Чуйской области;

Боз-Бармак айыльного аймака Жээк Иссык-Атинского района Чуйской области.

Комитет также рассмотрел и одобрил законопроект «О присвоении безымянной горной вершине высотой 5 тысяч 576 метров, находящейся в районе ледника Южный Инильчек Сары-Джазского хребта Тянь-Шаня, географического названия «Пик Организации Объединенных Наций» в третьем чтении.