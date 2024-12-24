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Власть

Садыр Жапаров разозлился на граждан, которые не доносят мусор до урны

Президент Садыр Жапаров на своей странице в соцсетях опубликовал гневный пост о гражданах, которые не соблюдают чистоту.

Он отметил, что среди людей, к сожалению, есть равнодушные и неряшливые. Особенно это заметно в Бишкеке и Оше.

«Я сколько раз ругал руководителей городов: «Почему мусор переполняет урны? Почему не убираете? Где чистота?» А они в ответ прислали вот это видео. Что это такое? Урны пустые! Неужели так трудно выйти из машины и выбросить мусор в урну? А потом вы критикуете мэров: «Почему мусор не убирают? Почему не создают условия?» Посмотрите это видео внимательно! Соседи наверняка узнают этих людей», — написал глава государства.

Он призывает пристыдить таких людей и поставить на место.

«Одного человека на все общество не хватит. Общество должно себя воспитывать», — заключил Садыр Жапаров.

Отметим, ранее президент неоднократно призывал кыргызстанцев соблюдать чистоту вокруг и во время отдыха на Иссык-Куле. Он подписал указы «О Национальном дне чистоты» и «О неотложных мерах по сохранению экологии озера Иссык-Куль». Разработан план мероприятий по проведению программы «Таза мурас».
Ссылка: https://24.kg./vlast/315232/
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