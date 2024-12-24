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Власть

Отмена штрафа за коррупцию. Комитет парламента одобрил законопроект ГКНБ

Комитет по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции Жогорку Кенеша одобрил без обсуждения во втором и третьем чтениях законопроект ГКНБ об отмене штрафов за коррупцию и другие преступления.

Госкомитет нацбезопасности выступает за назначение реальных сроков.

В документе говорится, что при заключении с обвиняемым соглашения о признании вины и полного возмещения материального ущерба за совершение преступлений, предусмотренных статьями 336–348 УК КР, суд назначает наказание в виде лишения свободы на срок не меньше, чем половина минимального срока наказания, предусмотренного статьей, по которой лицо признано виновным.

В частности, штрафы предлагается отменить за совершение нижеследующих преступлений:

  • коррупцию;
  • злоупотребление должностным положение;
  • превышение власти;
  • воспрепятствование законной предпринимательской деятельности;
  • заключение заведомо невыгодного контракта;
  • незаконное обогащение;
  • участие должностного лица в предпринимательской деятельности;
  • получение взятки;
  • вымогательство взятки;
  • посредничество во взяточничестве;
  • дача взятки;
  • служебный подлог;
  • незаконная выдача паспорта;
  • халатность.

Отметим, 5 декабря Камчыбек Ташиев презентовал депутатам парламента проект закона об отмене штрафов за коррупцию. Виновных во взяточничестве предлагается лишать свободы. Согласно документу, родственникам коррупционеров также запретят работать на государственной и муниципальной службе. 
Ссылка: https://24.kg./vlast/315235/
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