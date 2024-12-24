Отмена штрафа за коррупцию. Комитет парламента одобрил законопроект ГКНБ

Комитет по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции Жогорку Кенеша одобрил без обсуждения во втором и третьем чтениях законопроект ГКНБ об отмене штрафов за коррупцию и другие преступления.
Госкомитет нацбезопасности выступает за назначение реальных сроков.
В документе говорится, что при заключении с обвиняемым соглашения о признании вины и полного возмещения материального ущерба за совершение преступлений, предусмотренных статьями 336–348 УК КР, суд назначает наказание в виде лишения свободы на срок не меньше, чем половина минимального срока наказания, предусмотренного статьей, по которой лицо признано виновным.
В частности, штрафы предлагается отменить за совершение нижеследующих преступлений:
- коррупцию;
- злоупотребление должностным положение;
- превышение власти;
- воспрепятствование законной предпринимательской деятельности;
- заключение заведомо невыгодного контракта;
- незаконное обогащение;
- участие должностного лица в предпринимательской деятельности;
- получение взятки;
- вымогательство взятки;
- посредничество во взяточничестве;
- дача взятки;
- служебный подлог;
- незаконная выдача паспорта;
- халатность.
Отметим, 5 декабря Камчыбек Ташиев презентовал депутатам парламента проект закона об отмене штрафов за коррупцию. Виновных во взяточничестве предлагается лишать свободы. Согласно документу, родственникам коррупционеров также запретят работать на государственной и муниципальной службе.