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Власть

Бесперебойную работу энергосистемы поручено обеспечить в новогодние праздники

Бесперебойную работу энергосистемы поручено обеспечить в новогодние праздники Министерству энергетики. Об этом распорядился глава кабмина Адылбек Касымалиев.

По его словам, это особенно важно в праздничные дни, когда на энергосистему приходится повышенная нагрузка. Подготовка должна быть проведена на высоком уровне, чтобы избежать недовольства населения.

Напомним, ранее министр энергетики Таалайбек Ибраев попросил прощения у кыргызстанцев за неудобства, вызванные отключением электроэнергии. По его словам, это необходимые меры в пик потребления электроэнергии: утром — с 7.00 до 9.00 и вечером — с 18.00 до 21.00. В это время традиционно возрастает потребление электричества.

«Если не разгружать сети, то мы просто сожжем, например, подстанцию «Ала-Арча» стоимостью 120 миллионов сомов. Тогда не только микрорайоны, весь город останется без света. В часы максимальной нагрузки мы ее перенаправляем на главную станцию или другую подстанцию, поэтому света не бывает часа по два. Это регулировочные мероприятия, это не ограничение, без них никак. Люди не желают бережно относиться к потреблению, не соблюдают лимит, не выключают лишний свет», — говорил Таалайбек Ибраев.
Ссылка: https://24.kg./vlast/315237/
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