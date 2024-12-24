Мэр Айбек Джунушалиев поддержал инициативу о реновации столицы

Накануне, 23 декабря, в ходе заседания парламентского комитета по бюджету мэр столицы Айбек Джунушалиев поддержал инициативу о реновации.

По его словам, на ремонт старых домов тратятся большие средства.

«Поэтому работы по реновации должны быть. Я поддерживаю политику Госстроя. Они, конечно, пояснили свою инициативу: все это с согласия хозяина квартиры. Только потом что-то предпринимать необходимо», — заявил глава столичного муниципалитета.

Вице-спикер Жогорку Кенеша Нурбек Сыдыгалиев выступил против реновации.

«Я не разделяю ваше мнение. Неправильно строить в Бишкеке новые дома. Если есть свободные земли, то выдавайте в Иссык-Ате или Сокулуке. Пусть там строят. Они хотят усилить пробки в центре? Если будут снесены трехэтажные дома, то на их месте будут высотки, где утроится население. Вот они пробки будут создавать. Я прошу вас, не давайте согласие строить там многоэтажки. Ведь не хватит мощностей ТЭЦ. Бишкек не резиновый», — сказал он.

Мэр ответил, что столичный муниципалитет готов выдавать новые земли на окраине города.