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Власть

Минцифры хочет блокировать сайты, рекламирующие наркотики, без решения суда

Министерство цифрового развития хочет блокировать сайты с рекламой наркотиков без решения суда. Об этом на заседании парламентского комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции сообщил заместитель председателя службы по регулированию и надзору в отрасли связи при Минцифры Азамат Асанов.

По его словам, сейчас ведомство не может оперативно ограничивать работу таких сайтов.

«Поэтому мы планируем внести изменения в законы, чтобы мы могли блокировать порталы, не дожидаясь вердикта суда. Мы просим разрешить нам ограничивать работу сайтов, рекламирующих наркотические вещества на основе решения МВД. Законопроект будет реализован в следующем году», — сказал Азамат Асанов.

Депутаты заслушивают отчет госорганов по исполнению постановления ЖК «О мерах по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров среди молодежи».
Ссылка: https://24.kg./vlast/315244/
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