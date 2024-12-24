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Власть

Камчыбек Ташиев представил нового главу Баткенской области активу региона

Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиеву представил нового главу Баткенской области активу региона. Об этом сообщает пресс-служба полпредства.

Отметим, сегодня президент Садыр Жапаров освободил от занимаемой должности заместителя главы Госкомитета нацбезопасности — директора Антитеррористического центра Айбека Шаменова и назначил его полномочным представителем президента в Баткенской области вместо Абдикарима Алимбаева.

Абдикарим Алимбаев назначен на должность первого заместителя председателя ГКНБ — директора Пограничной службы КР.

Камчыбек Ташиев поздравил новоназначенных и пожелал им удачи в работе.
Ссылка: https://24.kg./vlast/315250/
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