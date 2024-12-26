22:43
USD 87.00
EUR 90.43
RUB 0.88
Власть

Налоговые льготы на прибыль для частных школ продлили до 2030 года

Налоговые льготы на прибыль для частных школ продлили до 1 января 2030 года. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил заместитель министра экономики Искендер Асылкулов.

Ранее кабмин представил законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты КР в сфере налогообложения. В документе предлагалось с 2026-го отменить налоговые льготы на прибыль для частных школ. В случае принятия поправок частные образовательные учреждения обязаны будут уплачивать налог в размере 10 процентов с прибыли.

Депутат Гуля Кожокулова напомнила, что по данному вопросу поступило коллективное обращение от Союза образовательных учреждений, Ассоциации детских образовательных организаций, Общественного объединения предпринимателей, ОО «Женский форум «Курак» и других. Они просили сохранить налоговые льготы для частных школ.

Искендер Асылкулов ответил, что налоговые льготы на прибыль для частных школ продлены до 1 января 2030 года после обращения предпринимателей. Однако, по его словам, мониторинг показал, что предоставление этих льгот оказалось неэффективным.

Обучение в частных школах стоит дорого. Стоимость составляет от $3 тысяч в год и выше. А от налогов мы освобождаем.

Искендер Асылкулов

«Другое дело, если школа является некоммерческой организацией, то есть работает без извлечения прибыли. Такие учреждения освобождены от всех видов налогов», — подчеркнул он.
Ссылка: https://24.kg./vlast/315476/
просмотров: 1082
Версия для печати
Материалы по теме
После отмены патента сборы налогов с торговцев выросли в 10 раз
Глава кабмина заявил о недопустимости отмены ЭТТН
Бизнес сможет легализовать остатки товара, купленного в период работы по патенту
В ЖК разгорелся скандал. Чиновников обвинили в коррупции
Президент поручил пересмотреть применение ЭТТН и смягчить налоговую политику
Глава ГНС Алмамбет Шыкмаматов предложил отменить ЭТТН
Глава Минобразования рассказала, что думает о налогах для частных школ
Новые формы документов в системе «Электронный счет-фактура» внедряет ГНС
Алмамбет Шыкмаматов назначен главой Налоговой службы
Садыр Жапаров объяснил, почему снял с должности Акылбека Жапарова
Популярные новости
Новый глава ГНС считает, что нужно упразднить налог на&nbsp;транспорт Новый глава ГНС считает, что нужно упразднить налог на транспорт
Четыре населенных пункта включат в&nbsp;категорию сел. Комитет ЖК&nbsp;одобрил проект Четыре населенных пункта включат в категорию сел. Комитет ЖК одобрил проект
Уволены два заместителя председателя ГКНБ Кыргызстана Уволены два заместителя председателя ГКНБ Кыргызстана
Школьники уходят на&nbsp;пятничный намаз и&nbsp;не&nbsp;возвращаются на&nbsp;занятия&nbsp;&mdash; депутат Школьники уходят на пятничный намаз и не возвращаются на занятия — депутат
Бизнес
MBANK первым в&nbsp;КР открыл возможность удаленных платежей MBANK первым в КР открыл возможность удаленных платежей
Кантское трубно-шиферное предприятие: факты вместо домыслов Кантское трубно-шиферное предприятие: факты вместо домыслов
&laquo;Элдик Банк&raquo; завершает 2024 год с&nbsp;рекордными достижениями «Элдик Банк» завершает 2024 год с рекордными достижениями
Откройте виртуальную карту &laquo;MEGA ЭЛКАРТ&raquo; в&nbsp;MegaPay Откройте виртуальную карту «MEGA ЭЛКАРТ» в MegaPay
26 декабря, четверг
21:26
Экспозиция цифровых двойников открылась в Бишкеке Экспозиция цифровых двойников открылась в Бишкеке
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 27 декабря: немного потеплеет
20:47
Вице-премьер РК прокомментировал сообщения о ракетном ударе по самолету
20:19
Бишкектеплосеть просит горожан оплатить долги за отопление и горячую воду
20:10
Московские аэропорты возобновили работу после временных ограничений