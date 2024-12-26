Налоговые льготы на прибыль для частных школ продлили до 2030 года

Налоговые льготы на прибыль для частных школ продлили до 1 января 2030 года. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил заместитель министра экономики Искендер Асылкулов.

Ранее кабмин представил законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты КР в сфере налогообложения. В документе предлагалось с 2026-го отменить налоговые льготы на прибыль для частных школ. В случае принятия поправок частные образовательные учреждения обязаны будут уплачивать налог в размере 10 процентов с прибыли.

Депутат Гуля Кожокулова напомнила, что по данному вопросу поступило коллективное обращение от Союза образовательных учреждений, Ассоциации детских образовательных организаций, Общественного объединения предпринимателей, ОО «Женский форум «Курак» и других. Они просили сохранить налоговые льготы для частных школ.

Искендер Асылкулов ответил, что налоговые льготы на прибыль для частных школ продлены до 1 января 2030 года после обращения предпринимателей. Однако, по его словам, мониторинг показал, что предоставление этих льгот оказалось неэффективным.

Обучение в частных школах стоит дорого. Стоимость составляет от $3 тысяч в год и выше. А от налогов мы освобождаем. Искендер Асылкулов

«Другое дело, если школа является некоммерческой организацией, то есть работает без извлечения прибыли. Такие учреждения освобождены от всех видов налогов», — подчеркнул он.